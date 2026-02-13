Paura nel pomeriggio in via Lago di Baratz, a Sassari, dove un’auto in transito ha preso fuoco all’improvviso. Il conducente, accortosi del fumo che stava invadendo l’abitacolo, è riuscito a fermarsi in tempo e ad allontanarsi dal veicolo, evitando conseguenze peggiori.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sassari, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nell’impianto elettrico dell’auto. Non si registrano feriti.