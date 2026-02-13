Dopo i due soccorsi di ieri a favore di una bambina e di un uomo traumatizzato, un velivolo dell’Aeronautica ha effettuato ancora due missioni consecutive a favore di due neonati.

Nello specifico il G650 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato una vera e propria staffetta salvavita, decollando per prestare soccorso a due piccolissimi pazienti in critiche condizioni di salute.

Il velivolo è decollato inizialmente dalla base di Ciampino verso l'aeroporto di Cagliari per imbarcare il primo bimbo in imminente pericolo di vita. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza a Milano Linate atterrando poco prima delle 15, dove un’ambulanza in attesa ha consentito di continuare la corsa per il successivo trasferimento verso l’ospedale di destinazione.

Terminate le procedure necessarie, lo stesso equipaggio è partita per una seconda emergenza. Il velivolo si è diretto nuovamente a Cagliari per prelevare il secondo neonato. Il volo si è concluso con l'atterraggio a Roma Ciampino intorno alle 18:30.

Entrambe le missioni, richieste dalla Prefettura di Cagliari, sono state coordinate dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.