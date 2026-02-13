"Il Mef, attraverso la legge di bilancio, non autorizza il trattamento di mobilità in deroga per il 2026. Doppia beffa per Lavoratrici e Lavoratori ex Alcoa e per le aree di crisi complessa. Proprio in questi giorni i metalmeccanici del territorio, unitamente alle segreterie regionali e a quelle nazionali, hanno rimesso al centro dell'agenda". Lo sostengono le segreterie territoriali del Sulcis Fiom, Fsm e Uilm a seguito della denuncia fatta dalla Regione.

Sollecitando per l'ennesima volta la convocazione al Mmimit, alla presenza del ministero del Lavoro e delle strutture regionali interessate, convocano per lunedì mattina alle 8, ai cancelli della SiderAlloys un'assemblea "con carattere di urgenza" di tutti i lavoratori coinvolti, non escludendo alcuna iniziativa "per sostenere il ripristino di una situazione di per sé già grave e che non ha bisogno di ulteriori peggioramenti".

"Non solo non si riesce a procedere alla discontinuità più volte richiesta dalle organizzazioni sindacali in merito all'attuale proprietà, ma addirittura si azzera quel piccolo sostegno al reddito, di cui ancora godevano coloro che aspettano da anni la ripresa produttiva dell'ex Alcoa - attaccano le tre sigle - Le motivazioni per cui non si è trovato risposta alle tante richieste di incontro avanzate al Mimit, erano forse legate a questo pasticcio? Fiom, Fsm e Uilm chiedono ai ministeri competenti, di recuperare urgentemente a quanto emerso nella legge di bilancio".