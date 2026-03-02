“Siamo qui per farci trovare pronti. È sotto gli occhi di tutti il fallimento in Sardegna del campo largo che nasce solo per un'esigenza elettorale, non perché hanno un programma. Il centrodestra è sempre stato centrodestra, una forza che ha dimostrato che sa governare nel tempo, con periodi anche bui, ma sempre sempre uniti”. Lo ha dichiarato il vice segretario federale della Lega Claudio Durigon, in merito al caso decadenza della governatrice Alessandra Todde e all'eventualità di un voto anticipato.

Durigon ha partecipato, nella giornata di oggi, alla direzione regionale del Carroccio. Sul tema della sanità nell'Isola ha osservato: "La presidente deve dimostrare ciò che vuole fare: basta dire che è colpa sempre degli altri, invece di cambiare rotta".

Sul voto anticipato gli ha fatto eco il segretario regionale della Lega Michele Ennas: “Con quello che sta succedendo in Regione, davanti all'evidente collasso della coalizione del campo largo è arrivato il momento per il centrodestra di riunirsi e di parlare di programmi, di futuro della Sardegna. La gente vuole tornare al voto”.

“Al nostro interno stiamo lavorando con i coordinamenti. C'è una classe dirigente che si sta rinnovando - ha aggiunto - parlando di programma noi puntiamo su alcuni punti: il lavoro, una gestione corretta del territorio e ovviamente le risposte concrete anche nel campo della sanità”.