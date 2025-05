Piena fiducia nella Presidente Alessandra Todde è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini dopo che il tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della governatrice contro l'ordinanza-ingiunzione di decadenza del Collegio regionale di garanzia elettorale.

“La sentenza del Tribunale di Cagliari è solo un primo grado di giudizio che pone la Presidente Todde nella condizione di poter far valere le proprie ragioni e la correttezza del suo operato all’interno di un altro grado di giudizio. In attesa che gli organi competenti si esprimano in maniera definitiva il Consiglio regionale è legittimato a continuare il suo lavoro nel pieno delle sue funzioni” sottolinea Comandini.

Il Presidente del Consiglio regionale sottolinea che sarà sempre rispettato il ruolo dei giudici: “Attenderemo la conclusione della vicenda giudiziaria lavorando, con sempre maggiore impegno, per il bene della nostra Sardegna”.

Per Comandini questa vicenda “dimostra che la legge sulla rendicontazione è ormai obsoleta. Oggi, a 32 anni dalla sua entrata in vigore, con il Presidente della Regione eletto a suffragio universale, rischia di compromettere la volontà popolare”.