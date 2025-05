Tragico incidente, nel pomeriggio, sulla Statale 125 all’altezza di Matta e Peru, a Posada. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto si è scontrata frontalmente contro un'auto.

Una donna di 54 anni che si trovava in sella alla moto è morta quasi sul colpo, mentre il marito è stato portato con l'elisoccorso in ospedale. Entrambi sono di nazionalità francese.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del Nuoro, personale del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.