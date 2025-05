"La sentenza di oggi conferma ciò che la Lega denuncia da mesi: Alessandra Todde deve andare a casa per palese incompetenza e mancato rispetto delle regole".

A dirlo è Michele Ennas, segretario regionale della Lega Sardegna, dopo il respingimento del ricorso sulla decadenza della presidente Todde.

"Da oltre un anno - afferma Ennas - il governo regionale si avvita su se stesso, incapace di imboccare la strada per un’azione politica efficace e concreta con sinistra e 5 stelle che senza rispetto per i Sardi cercano solo il modo di salvare se stessi. Un pasticcio senza precedenti causato proprio dal partito che si vantava di essere il partito della trasparenza. Bravi a strillare contro tutti, ma incapaci di dare il buon esempio e di rispettare le regole. All’interno della stessa maggioranza oramai si moltiplicano i conflitti e le spaccature. Il risultato è un sistema Regione bloccato, senza guida e senza visione. A pagare le conseguenze di questo disastro sono, come sempre, i cittadini. La Todde non ha più alcuna legittimazione politica né istituzionale. Chiediamo con forza che rassegni immediatamente le dimissioni. Si è perso fin troppo tempo: è il momento di restituire la parola agli elettori. I Sardi meritano un governo serio, stabile e capace di affrontare le sfide dell’Isola”.