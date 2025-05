Anche il senatore del Movimento 5 stelle Ettore Licheri commenta la sentenza del Tribunale di Cagliari, che ha respinto il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l'ordinanza-ingiunzione di decadenza del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello, emanata il 3 gennaio scorso. "Il tribunale scrive di una vicenda dai tratti di peculiarità e unicità, dice che non ci sono precedenti giurisprudenziali specifici perché si tratta di una vicenda giuridicamente molto complessa. Non c'è una sola parte della sentenza in cui si ammettono i presupposti della decadenza, anzi si dice che il comitato di garanzia non poteva pronunciarsi sulla decadenza". VIDEO

“La destra sarda se ne faccia una ragione: le elezioni si vincono nelle urne, non con la propaganda quotidiana", così M5s Sardegna commenta le richieste di dimissioni della presidente Todde da parte della minoranza. "Chi oggi grida allo scandalo e chiede dimissioni è lo stesso che per anni ha calpestato ogni regola e ignorato le sentenze quando non gli facevano comodo. La verità - continua il M5s - è che il centrodestra non si è ancora rassegnato alla fine di un sistema di potere che ha mortificato la Sardegna per troppo tempo. La presidente Todde è stata scelta dai cittadini per portare un cambiamento profondo, e noi siamo pienamente al suo fianco. La questione legale in corso non è definitiva - sottolinea la nota -, e solo alla fine si potrà esprimere una parola conclusiva. Siamo certi che nei prossimi gradi di giudizio emergerà l’evidente sproporzione delle sanzioni, e che la verità ristabilirà ciò che oggi da destra cercano di distorcere per interessi politici. Ribadiamo la nostra totale fiducia nella presidente Todde e nella Giunta, che stanno lavorando ogni giorno, con serietà e determinazione, per restituire dignità alla Sardegna. Non ci faremo fermare da chi ha ridotto questa terra in uno stato di abbandono: noi andiamo avanti, con coraggio e visione, a testa alta e con la forza di chi ha ricevuto un mandato chiaro dal popolo sardo”, conclude il M5s Sardegna.