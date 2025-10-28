"Secondo il Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere, nel 2024 la Sardegna ha registrato la crescita più alta tra tutte le regioni italiane, un +3,74% ben oltre il +2,14 della media nazionale, non certo per merito della Presidente Todde". Lo afferma Fausto Piga, vicecapogruppo di FDI in Consiglio Regionale.



"Gli indicatori economici sorridono alla Sardegna e bene ha fatto la Presidente Todde a esultare, ma dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ringraziare il centrodestra per le politiche improntate nella scorsa legislatura senza mistificare la realtà - attacca Piga - dopotutto la Todde è alla guida della Sardegna dal 9 aprile 2024, la prima variazione al bilancio approvata dal Campo Largo, manco di rilievo, è stata la legge 13 del 18 settembre, come si può pensare l'exploit degli indicatori economici sia frutto della Giunta Todde? Sia chiaro non mi interessano paternità, ma la mistificazione della realtà è imbarazzante."



"Per la Presidente Todde quando le cose vanno bene è merito suo senza aver fatto nulla, quando le cose vanno male è sempre colpa degli altri - l'attacco finale del meloniano -. Trovo davvero incredibile come si continui imperterrito a privilegiare la comunicazione social rispetto alla concreta amministrazione della nostra Regione, la Todde sarà anche una brava influencer, ma è bene che inizi a occuparsi di soluzioni serie e fattibili per i problemi della Sardegna", conclude.