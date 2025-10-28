Serata di paura a Sassari quella di sabato 25 ottobre, quando un minorenne ha seminato il terrore tra i passanti cercando di rapinare una coppia.



L'accaduto poco dopo le ore 19:00, con numerose chiamate al 112 che segnalavano un giovane visibilmente agitato che stava cercando di aggredire e rapinare due persone per strada.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari sono intervenuti immediatamente sul posto e sono riusciti a individuarlo mentre tentava di fuggire in una strada adiacente.



Nonostante l'avvertimento di fermarsi, il ragazzo ha reagito con insulti verso gli agenti e si è avvicinato a loro minacciosamente, costringendoli così a intervenire per bloccarlo e garantire la sua incolumità all'interno dell'auto di servizio, che è stata danneggiata durante l'operazione.



Dalle testimonianze raccolte è emerso che il giovane, poco prima, avrebbe avvicinato la coppia chiedendo denaro in modo insistente e, di fronte al loro rifiuto, li avrebbe afferrati per il collo cercando di strangolarli e continuando a richiedere soldi.



Fortunatamente, la coppia è riuscita a rifugiarsi all'interno di un negozio con tempestività, e grazie all'intervento delle Volanti, il giovane è stato definitivamente fermato e messo in sicurezza, garantendo così l'incolumità di tutti i presenti data la sua condotta aggressiva continua.



Il minorenne è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale e, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza di Sassari.