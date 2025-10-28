Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Carloforte, intorno alle 16. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto Yamaha XT 600 condotta da un 61enne pensionato del posto si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco Daily guidato da un operaio di 53 anni, in località Macchione.

L’impatto è stato violentissimo: il motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del furgone.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Carloforte, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.