Si celebreranno domani i funerali di Omar Masia, 25enne di Calangianus vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Tempio Pausania.

Fatale per il giovane una profonda lesione alla base del cranio, compatibile con un forte impatto. E' quanto emerso, a grandi linee, dall'autopsia svolta oggi e disposta dalla Procura di Tempio Pausania che ha aperto un'indagine sull'accaduto e iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale il 27enne Enrico Diomedi, che si trovava alla guida della Bmw e risultato positivo all'alcoltest con valori di poco superiori al limite di legge.

A bordo del veicolo cinque ragazzi, di rientro a casa dopo una festa di laurea in un casolare della zona Baldu-L'Agnata. Era l'1 di notte quando la Bmw è finita fuori strada precipitando da un ponticello di oltre 9 metri, e impattando sui massi di un fiume in questo momento secco.

L'ultimo saluto a Calangianus, alle 15, nella chiesa di Santa Giusta. Per l'intera giornata l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Nel frattempo, il legale di Diomedi, Giovanni Azzena, ha presentato alla pm Sara Martino, titolare dell'indagine, un'istanza per accertare lo stato delle barriere contenitive ai bordi della carreggiata e sul ponte, nel punto in cui la vettura è tragicamente precipitata.