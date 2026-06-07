Dopo un modesto incremento nel conteggio iniziale, si è registrata una diminuzione nell'affluenza alle urne nel turno di ballottaggio che coinvolge 148 comuni su 377 in Sardegna.

Alle ore 19:00, solo il 34,59% ha votato, rispetto al 37,89% registrato alla stessa ora durante le elezioni precedenti. Cagliari rimane la provincia con il minor numero di elettori, con il 29,25% contro il 32,84% precedente; mentre il Sulcis Iglesiente registra la maggior affluenza, con il 42,24% rispetto al 43,99% precedente.

A Quartu Sant'Elena e Sestu, le due città con le sfide più attese, si osservano situazioni opposte: nella prima c'è stato un calo di votanti (25,40% rispetto al 30,02% precedente), mentre nella seconda si è avuto un notevole aumento al 26,39% rispetto al 24,99% della tornata amministrativa precedente.