Una terribile tragedia ha sconvolto la provincia di Varese nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, quando un gruppo di giovani è stato coinvolto in un tragico incidente mentre si dirigeva verso una spiaggia sul Lago Maggiore a Maccagno.

Come riporta TgCom 24, il gruppo stava passeggiando lungo il bordo della strada, quando è stato travolto da un'auto. Purtroppo, una ragazza di 17 anni ha perso la vita, mentre altri quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, sono rimasti feriti.

Sebbene la dinamica esatta debba ancora essere chiarita, sembra secondo il quotidiano che l'autista abbia perso il controllo del veicolo investendo i giovani dopo una manovra ad alta velocità.

Le autorità hanno attivato un ampio dispositivo di soccorso, con elicotteri e diverse ambulanze, mentre i Carabinieri stanno svolgendo le indagini sull'incidente.