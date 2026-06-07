Cento anni compiuti lo scorso 20 aprile e una determinazione che non conosce età. Nella giornata di oggi, domenica 7 giugno 2026, Angelina Carta, nata il 20 aprile 1926, si è recata alle urne a Burgos per esercitare il proprio diritto di voto.

Un gesto che va ben oltre il semplice adempimento civico e che rappresenta un esempio concreto di partecipazione democratica. A un secolo di vita, Angelina ha voluto essere presente e far sentire la propria voce, dimostrando come l’impegno verso la comunità e le istituzioni possa accompagnare una persona per tutta la vita.

La sua presenza al seggio non è passata inosservata e ha suscitato ammirazione tra cittadini e scrutatori. In un periodo in cui l’astensionismo rappresenta una delle principali sfide per la democrazia, il suo esempio assume un significato ancora più profondo.

Con il suo voto, Angelina Carta ha ricordato a tutti che partecipare è un diritto prezioso, conquistato nel tempo e da custodire con responsabilità, a qualsiasi età.