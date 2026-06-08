Seconda e ultima giornata di voto per le elezioni amministrative e i ballottaggi. Le urne, aperte dalle 7 di questa mattina, resteranno accessibili fino alle 15, quando prenderanno il via le operazioni di scrutinio.

A livello nazionale sono 42 i Comuni interessati dai ballottaggi, compresi sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Complessivamente oltre 1,1 milioni di elettori sono chiamati a esprimere la propria scelta.

In Sardegna si vota invece in 149 Comuni sui 377 presenti nell'Isola per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Sebbene rappresentino circa il 40% delle amministrazioni locali, si tratta in gran parte di piccoli centri e gli aventi diritto al voto sono circa 440mila, pari a poco meno di un terzo dell'elettorato sardo.

L'affluenza registrata alle 23 di ieri nell'Isola ha raggiunto il 46,45%, un dato in crescita rispetto al 44,20% della precedente tornata elettorale. A livello nazionale, nei 42 Comuni chiamati al ballottaggio, la partecipazione si è attestata al 39,8%, in calo di circa sette punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni.

In Sicilia, dove si vota in tre Comuni al secondo turno, l'affluenza alle 23 è stata del 34,54%, con una flessione di oltre 12 punti. Nel dettaglio, ad Agrigento ha votato il 31% degli aventi diritto, a Bronte il 42,11% e a Ispica il 36,98%.

La chiusura dei seggi è prevista per le 15, subito dopo inizierà lo spoglio delle schede che determinerà i nuovi sindaci e la composizione dei Consigli comunali.