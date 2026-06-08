Paura nella mattinata di oggi a Cagliari per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione situata al piano terra di una palazzina di tre piani in via Canelles. L'allarme è scattato intorno alle 11, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi dalla cucina dell'appartamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento portuale, supportati da un'autoscala proveniente dalla sede centrale. L'intervento tempestivo ha consentito di domare il rogo prima che potesse estendersi al resto dell'edificio, limitando così i danni e scongiurando conseguenze più gravi.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno tratto in salvo tre persone rimaste all'interno della struttura, tra cui una persona con disabilità. I residenti sono stati evacuati dai locali invasi dal fumo e affidati al personale sanitario presente sul posto, che ha valutato le loro condizioni e l'eventuale necessità di un successivo trasferimento in ospedale a causa dell'inalazione dei fumi della combustione.

Conclusa la fase di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'abitazione interessata dall'incendio.

Le cause che hanno provocato il rogo sono attualmente in fase di accertamento.