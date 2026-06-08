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Primo giorno di voto archiviato in Sardegna per le elezioni comunali. Alle ore 23 di ieri, domenica 7 giugno, l’affluenza regionale si è attestata al 46,45%, con i dati acquisiti da tutte le 526 sezioni su 526.
Il dato risulta superiore rispetto alla precedente consultazione, quando alla stessa ora aveva votato il 44,20% degli aventi diritto.
Nel corso della giornata l’affluenza era stata del 17,13% alle ore 12 e del 34,59% alle ore 19, per poi raggiungere il 46,45% alla chiusura dei seggi.
Tra i territori con la partecipazione più elevata spicca il Sulcis Iglesiente, dove alle 23 ha votato il 54,94% degli elettori, seguito da Nuoro con il 54,47% e dalla Gallura Nord-Est Sardegna con il 53,71%.
Supera la soglia del 50% anche l’Ogliastra, con un’affluenza del 50,84%.
Sotto la media regionale si colloca invece Cagliari, che registra il dato più basso con il 39,83% dei votanti. Seguono il Medio Campidano con il 46,76%, Oristano con il 49,57% e Sassari con il 49,48%.
Nel dettaglio, alle ore 23 l’affluenza è stata:
• Cagliari: 39,83% (38,85% alla precedente consultazione)
• Gallura Nord-Est Sardegna: 53,71% (48,32%)
• Medio Campidano: 46,76% (39,26%)
• Nuoro: 54,47% (52,40%)
• Ogliastra: 50,84% (51,08%)
• Oristano: 49,57% (46,71%)
• Sassari: 49,48% (48,83%)
• Sulcis Iglesiente: 54,94% (50,75%)
Oggi, lunedì 8 giugno, la seconda e ultima giornata di voto. Si vota dalle 7 alle ore 15. Al termine delle operazioni si procederà con lo scrutinio.