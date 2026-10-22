Nuovi interventi a sostegno degli autotrasportatori, con particolare attenzione alle piccole imprese che faticano a sostenere i rincari del carburante e a rinnovare i propri mezzi. È quanto ha annunciato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto oggi, giovedì 22 ottobre 2026, dalla Prefettura di Milano in vista del Consiglio dei ministri.

“Per gli autotrasportatori sono al telefono giorno e notte. Oggi c'è un ulteriore intervento anche per i piccoli - ha detto il vicepremier Matteo Salvini - perché noi abbiamo sbloccato un miliardo che in gran parte va agli autotrasportatori con più mezzi e con mezzi più nuovi. Ci sono anche tanti che hanno due o tre mezzi, soprattutto al Sud, che hanno ancora l'Euro 4 o l'Euro 3 perché non hanno i soldi per prenderne di nuovi, quindi - ha spiegato - oggi interveniamo per ridurre il costo del gasolio anche per i piccolini in tutta Italia e soprattutto dove hanno i mezzi più vecchi per allungare i tempi di pagamento dei leasing e per dare fiato e liquidità a tante imprese. Ora vado in Cdm che stiamo ancora definendo le norme".

L'annuncio arriva mentre prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, con presidi e blocchi che stanno provocando ripercussioni sulla circolazione e sulla distribuzione delle merci in diverse regioni del Mezzogiorno.

La situazione resta critica soprattutto in Calabria, Puglia e Campania, dove la mobilitazione continua nonostante il confronto avviato con il Governo. In Sicilia, invece, il Comitato trasportatori siciliani ha revocato il fermo dopo l'incontro con Salvini del 20 ottobre.

Le conseguenze della protesta si fanno sentire anche nella filiera commerciale. Come segnalato da Confcommercio, i blocchi stanno causando difficoltà nei rifornimenti di negozi e supermercati, in particolare per i prodotti alimentari freschi e deperibili, ma anche per altre merci, dagli elettrodomestici ai prodotti di elettronica di consumo.

Le associazioni degli autotrasportatori hanno inoltre chiesto l'intervento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per favorire la rimozione dei presidi stradali. In una nota congiunta, le sigle di settore hanno ribadito la necessità di proseguire il dialogo con l'esecutivo, contestando al tempo stesso le modalità della protesta e i danni che i blocchi possono provocare alle imprese e alla libera circolazione delle merci.

Fondi e nuove misure: attesa per il Governo

Nei giorni scorsi Salvini aveva annunciato lo sblocco delle risorse già stanziate e la possibilità di aggiungere ulteriori finanziamenti per affrontare l'emergenza. Il pacchetto di interventi punta a sostenere le aziende alle prese con l'aumento dei costi di gestione, accelerare l'erogazione dei contributi e favorire il rinnovo dei mezzi.

Ora l'attenzione è rivolta alle misure che saranno definite dal Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di garantire liquidità alle imprese e alleggerire il peso del gasolio anche per gli operatori più piccoli, particolarmente esposti alla crisi.

Resta da capire se gli interventi annunciati saranno sufficienti a favorire il superamento dei blocchi ancora in corso nel Sud Italia e il ritorno alla normalità nella distribuzione delle merci.