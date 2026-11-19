È stato firmato e presentato questa mattina negli uffici dell'Assessorato regionale del Lavoro, a Cagliari, l'accordo di collaborazione tra l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e la Guardia di finanza. Un'intesa che punta a rafforzare l'orientamento professionale dei giovani sardi, offrendo loro maggiori strumenti per conoscere i concorsi pubblici e le possibilità di carriera all'interno del Corpo.

A sottoscrivere il documento sono stati il direttore generale dell'ASPAL, Luca Mereu, e il comandante regionale Sardegna della Guardia di finanza, Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone. L'accordo, a titolo gratuito e senza oneri economici per le parti, avrà validità fino al 31 dicembre 2027.

L'obiettivo è promuovere attività di informazione e orientamento rivolte ai giovani cittadini sardi interessati a intraprendere volontariamente un percorso professionale nella Guardia di finanza, rafforzando al contempo la rete territoriale dei servizi per il lavoro.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Programma GOL e coinvolge i 44 Centri per l'impiego presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alla presa in carico personalizzata degli utenti e alla costruzione di sinergie tra istituzioni e sistema pubblico-privato per favorire l'occupazione e lo sviluppo del territorio.

L'accordo con la Guardia di finanza si aggiunge a quelli già sottoscritti nelle scorse settimane con l'Esercito e la Polizia penitenziaria. Il percorso di collaborazione proseguirà prossimamente con la Marina Militare e l'Aeronautica.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca: "Oggi firmiamo un ulteriore accordo con la Guardia di finanza - ha commentato -. Sono convinta che funzionerà per l’attività di informazione e orientamento di molti giovani sardi per un percorso di scelta volontaria. L’istituzione regionale crede fortemente nel ruolo e nei valori della Guardia di finanza quindi sono molto contenta della firma di questo accordo".

Sull'importanza del ruolo dei Centri per l'impiego si è soffermato il direttore generale dell'ASPAL, Luca Mereu: "Con questo accordo - ha commentato - rafforziamo il ruolo dei Centri per l’Impiego come punti di riferimento per l’orientamento professionale, offrendo ai giovani nuove occasioni per conoscere da vicino le opportunità di carriera nella Guardia di finanza. L’obiettivo dell’Aspal è accompagnare le persone verso scelte consapevoli, mettendo a disposizione informazioni, strumenti e servizi per orientarsi nel mondo del lavoro".

A sottolineare il valore della collaborazione anche il comandante regionale Sardegna della Guardia di finanza, Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone: "La collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’ASPAL - ha dichiarato - consentirà di raggiungere una platea sempre più ampia e diversificata: dai giovani che, concluso il percorso di studi, desiderano entrare a far parte della Guardia di finanza, a coloro che, già in possesso di competenze altamente specialistiche, intendono mettere la propria preparazione al servizio delle istituzioni e della collettività.

Le sfide che attendono il Corpo richiedono infatti professionalità qualificate, capacità di innovazione e competenze multidisciplinari, indispensabili per affrontare scenari in continua evoluzione. Entrare nella Guardia di finanza significa scegliere una professione che coniuga preparazione, responsabilità e spirito di servizio, offrendo la possibilità di operare in settori molto diversi tra loro, accomunati dall’obiettivo di tutelare la legalità e gli interessi del Paese e dell’Unione europea.

È questa pluralità di funzioni e specializzazioni che desideriamo far conoscere ai giovani, affinché possano scoprire nella Guardia di finanza non soltanto un’opportunità professionale, ma anche la possibilità di mettere le proprie capacità al servizio della comunità, contribuendo concretamente alla legalità, alla sicurezza economico-finanziaria e al futuro del Paese".

L'intesa punta dunque a rendere più accessibili le informazioni sulle opportunità di ingresso nel Corpo, avvicinando il mondo della formazione e del lavoro alle istituzioni e offrendo ai giovani sardi nuove possibilità per costruire il proprio futuro professionale.