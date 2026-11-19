Lavoratori e studenti scenderanno in piazza con oltre cento manifestazioni in tutta Italia: domani, venerdì 20 novembre, sono previsti due scioperi generali - uno indetto dalla Cgil e l'altro dai Cobas - accompagnati dalla mobilitazione studentesca a livello europeo.

Lo sciopero generale durerà 24 ore, coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità, fino al trasporto pubblico locale, porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro rispetterà le fasce di garanzia locali, con alcune aziende escluse. Dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e merci su rotaia sono stati esclusi dall'astensione. Tuttavia, per i treni, dalle 21 di domani, inizierà un altro sciopero indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

Numerose le manifestazioni previste: a quelle della Cgil (circa 100 in tutto il Paese) si aggiungono quelle dei Cobas (una quarantina) e degli studenti in tutta Italia.

VOLI E TRENI

Nessuno stop, quindi, per i voli. Mentre il trasporto ferroviario resta parzialmente a rischio: l'altro sciopero dei sindacati di base va dalle 21 di venerdì 20 fino alle 20 di sabato 21 novembre.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Alcune aziende Tpl sono escluse dallo sciopero in diverse città, come Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari. Per il resto, stop di 24 ore per bus, tram e metro, rispettando le fasce di garanzia: a Torino stop dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20:30 a fine servizio; a Bologna dalle 8:30 alle 16.30 e dalle 19:30 a fine servizio; a Firenze dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 a fine servizio; a Roma dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; a Palermo dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 a fine servizio.

TAXI E PORTI

Anche per i taxi sciopero di 24 ore, articolato nei turni e garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo, per i collegamenti con le isole maggiori ritardi di 24 ore alla partenza della nave; per i collegamenti con le isole minori sciopero dalle 00.01 alle 24 (in entrambi i casi escludendo linee e servizi essenziali). Si fermano per l'intera giornata anche i lavoratori del trasporto merci e logistica e gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali alla sicurezza della circolazione stradale).

LE PIAZZE

La Cgil organizza circa 100 manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della protesta contro la manovra: il segretario generale Maurizio Landini sarà a Roma, al corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per sfilare verso via dei Fori Imperiali. I Cobas scenderanno in piazza con oltre 40 manifestazioni territoriali: nella capitale il corteo partirà alle 9.30 da piazzale Aldo Moro verso il ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. Decine anche i cortei organizzati dagli studenti da nord a sud: a Roma sfileranno dalle 9.30 da Porta San Paolo verso piazza del Colosseo/via Cavour.