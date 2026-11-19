Dispersa una bambina di 6 anni, originaria della Costa d'Avorio dopo che un barchino di 7 metri si è rovesciato e affondato al largo di Lampedusa.

Cinquanta migranti, tra cui 10 donne e 3 minori, come informa TgCom 24, sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera a bordo di una motovedetta. Non risultano altre persone scomparse.

Il natante, secondo quanto riporta il quotidiano online, era partito da Sfax in Tunisia, e si è inclinato su un lato, facendo cadere i migranti in mare, poco prima di essere intercettato dai militari.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli sbarchi e le operazioni di soccorso al largo di Lampedusa.