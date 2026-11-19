Sono già 69 le organizzazioni che hanno aderito al presidio nazionale in programma mercoledì 26 novembre a Roma, in Piazza Capranica, per protestare contro il disegno di legge sulla caccia attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Una mobilitazione che riunisce associazioni ambientaliste, animaliste, esponenti del mondo scientifico, escursionisti, operatori del territorio, realtà imprenditoriali e cittadini.

A darne notizia è una nota delle organizzazioni promotrici, che sottolinea la portata dell'adesione: "si tratta di un risultato senza precedenti, che vede unite associazioni appartenenti a mondi diversi ma accomunati dalla convinzione che la tutela della fauna selvatica, della biodiversità e dei beni comuni non possa essere sacrificata agli interessi di una minoranza".

Secondo i promotori, l'ampia partecipazione dimostra come l'opposizione alla proposta di legge attraversi diversi settori della società civile italiana. Al presidio prenderanno parte anche esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, pronti a sostenere una mobilitazione che, nata dal basso, punta a richiamare l'attenzione sul futuro delle politiche di tutela ambientale nel Paese.

Al centro della protesta ci sono le disposizioni contenute nel disegno di legge, che secondo le organizzazioni determinerebbero un arretramento delle attuali garanzie per la fauna selvatica e gli ecosistemi. La proposta, denunciano i promotori, amplierebbe spazi e tempi destinati all'attività venatoria, riducendo gli strumenti di protezione introdotti in oltre trent'anni di legislazione nazionale ed europea.

Per le associazioni, dunque, l'appuntamento del 26 novembre va oltre la dimensione della manifestazione: rappresenta un momento di partecipazione democratica e di responsabilità collettiva nei confronti delle generazioni future.

"La natura non è qualcosa di separato da noi. È la rete della vita di cui facciamo parte, il fondamento della nostra salute, della nostra sicurezza e della nostra economia. Difenderla significa difendere il nostro futuro".

L'appuntamento è fissato dalle 9:30 alle 13 in Piazza Capranica, a Roma, dove le 69 organizzazioni aderenti daranno voce alla mobilitazione contro il disegno di legge sulla caccia.