In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre torna l'iniziativa "Scarpette rosse in ceramica", promossa dall'Aicc (Associazione italiana Città della Ceramica) e avviata nel 2017 grazie al Comune di Oristano.

Sono sessanta le città di antica tradizione ceramica coinvolte nel progetto, unite per diffondere attraverso l'arte e il sapere artigiano un messaggio di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere.

L'iniziativa trae ispirazione da "Zapatos Rojos", l'installazione realizzata nel 2009 dall'artista messicana Elina Chauvet, diventata un simbolo internazionale della denuncia del femminicidio e della violenza contro le donne. Le scarpe rosse collocate negli spazi pubblici rappresentano le assenze e le vite segnate dalla violenza, trasformando un oggetto quotidiano in uno strumento di memoria, denuncia e partecipazione.

Con "Scarpette rosse in ceramica", l'Aicc coinvolge le comunità locali e i maestri ceramisti in un percorso condiviso di sensibilizzazione. Scarpe, sandali, zoccoli e stivali vengono realizzati attraverso la lavorazione artigianale e decorati di rosso, dando vita a opere destinate a piazze, vie, parchi, sagrati, palazzi, scuole e teatri.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di targhe in ceramica dedicate al 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, da collocare negli spazi pubblici per promuovere la conoscenza di un servizio fondamentale per le donne che necessitano di ascolto e sostegno. Mostre, performance, reading, laboratori e incontri completano il programma delle iniziative organizzate nei diversi territori.

"La ceramica, patrimonio di tradizioni e saperi che accomuna le città della nostra Associazione - commenta Massimo Isola, presidente Aicc e sindaco di Faenza (Ravenna) - diventa attraverso questa iniziativa un linguaggio condiviso, capace di trasformare la creatività in un messaggio di forte valore civile, che prende forma e si diffonde negli spazi pubblici".