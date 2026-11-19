Veri e propri momenti di paura durante la mattina di oggi, giovedì 19 novembre 2026, a Scano di Montiferro, dove le forti raffiche di vento hanno provocato il distacco di una copertura da un'abitazione in via Giolitti. Parte dei pannelli coibentati è finita sul tetto della casa adiacente, mentre un'altra porzione è precipitata sulla strada.

L'allarme è scattato poco dopo le 7:30, quando la Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per la messa in sicurezza della copertura.

Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra del Distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area. Le operazioni sono state successivamente completate dalla squadra di Cuglieri, con il supporto dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco.

L'intervento ha consentito di verificare le condizioni dell'intera copertura e procedere alla sua messa in sicurezza.