Sopralluogo, durante la mattina di oggi, giovedì 20 novembre 2026, al centro di accoglienza di Monastir, per Alberto Di Rubba, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna. La struttura è stata teatro, nelle ultime settimane, di diversi episodi di violenza, tra ferimenti, risse e momenti di tensione.

Al termine della visita, Di Rubba ha espresso un giudizio positivo sull'organizzazione del centro, sottolineando il lavoro svolto dal personale e dalle forze dell'ordine: "Ho trovato una struttura ben organizzata, grazie all'impegno del direttore, del personale e soprattutto delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, che ringrazio sinceramente per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili".

Il deputato ha poi commentato il trasferimento di circa 150 migranti dalla struttura, avviato lunedì, definendolo un primo passo verso una gestione più sostenibile della situazione: "Il trasferimento di circa 150 migranti dal centro di Monastir, avviato lunedì - ha spiegato il deputato - rappresenta un primo intervento concreto, ma non è un punto di arrivo: è l'inizio di un lavoro che deve proseguire per alleggerire la pressione sulla struttura e affrontare le problematiche emerse".

L'attenzione di Di Rubba si è concentrata anche sulle preoccupazioni dei residenti di Monastir e dei territori limitrofi, alla luce degli episodi verificatisi all'interno del centro: "Oltre ai gravi episodi verificatisi all'interno della struttura, la mia priorità è tutelare i cittadini di Monastir e delle zone limitrofe - ha ricordato - Chi vive in questi territori ha il diritto di sentirsi sicuro, di uscire di casa senza paura e di vivere serenamente. Non possiamo accettare che gli episodi di violenza compromettano la tranquillità delle famiglie e la sicurezza del territorio".

Infine, il commissario regionale della Lega ha annunciato un nuovo passaggio istituzionale per affrontare le criticità ancora aperte. Già la prossima settimana, infatti, l'amministrazione comunale sarà accompagnata al Viminale per un incontro con il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. "La Lega non si ferma alle parole. Continueremo a seguire la situazione di Monastir e già la prossima settimana porteremo l'amministrazione comunale al Viminale per un incontro con il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Vogliamo dare continuità al lavoro avviato e individuare ulteriori soluzioni concrete. Monastir non sarà lasciata sola. Questa è una promessa".