Il percorso verso l'approvazione della proposta di legge riguardante gli ulteriori 12,8 milioni di euro di aiuti per gli allevatori colpiti dalla dermatite bovina e dagli abbattimenti si presenta impervio, con la discussione in Aula che rischia di essere posticipata oltre l'estate.

Nonostante sia stata elaborata durante una pausa della seduta odierna e abbia ricevuto l'approvazione della quinta commissione con i soli voti della maggioranza, l'opposizione di centrodestra ha deciso di prendersi il tempo necessario per la relazione di minoranza, annunciando che potrebbero essere necessari dieci giorni per esprimere le proprie valutazioni. Senza un accordo dell'ultimo minuto, la legislazione potrebbe subire un ritardo fino a dopo Ferragosto.

"Avevamo dato la nostra disponibilità per elaborare un testo unificato, prendendo spunto dalla proposta della giunta ma con l'accoglimento di nostre integrazioni - ha spiegato in Aula -, ma è stato approvato un testo fotocopia di quello della giunta, non è stato accolto nulla di quanto da noi proposto. Chiediamo i dieci giorni di tempo prima dell'ingresso in Aula per tutelare gli allevatori, non contro di loro, perché se passa quella legge gli allevatori avranno solo danni e non benefici - ha aggiunto -. Si devono fare le cose per bene, pasticci ne avete già fatti abbastanza".

Una delle proposte della minoranza riguardava lo spostamento dei 30 milioni destinati allo sviluppo della rete aeroportuale sarda all'emergenza del mondo delle campagne. Nel testo della leggina si prevede che gli oltre 12,8 milioni siano gestiti da Laore e vadano per una quota pari a 2,5 milioni "a fornire un tempestivo aiuto una tantum per consentire la ripresa produttiva delle aziende agricole sede di focolaio della malattia". I restanti fondi vanno agli allevatori per compensare "tutte le possibili voci di danno riportate dalle imprese destinatarie delle misure sanitarie volte al contenimento del contagio".

A questo punto l'Aula riprende dunque dalla discussione generale del disegno di legge di assestamento del bilancio.