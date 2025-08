Era uno dei nomi caldi dell'estate cagliaritana: Sebastiano Esposito, alla fine, molto probabilmente non atterrerà in Sardegna. L'attaccante dell'Inter è vicinissimo a firmare col Parma dopo il passo indietro di Giulini, che ha frenato bruscamente la trattativa coi nerazzurri.

I crociati hanno raggiunto un accordo col club milanese sulla base di 4 milioni per l'acquisto più il 50% sulla futura rivendita. Niente Esposito, dunque, dopo l'arrivo dal Besiktas del giovane talento turco Kılıçsoy.

Mercato in uscita

Nel frattempo, occhi costantemente puntati sulla situazione di Piccoli, monitorato da tante squadre ma per il quale il Cagliari spara alto: almeno 30 i milioni richiesti dai sardi per separarsi dal proprio attaccante.

Un tentativo dal Rennes sarebbe stato fatto anche per Luvumbo, ma Giulini ha rispedito l'offerta al mittente. Resta invece costante l'interesse della Fiorentina per Zortea, per il quale servono una decina di milioni.

Al momento la società resiste alle offerte per i pezzi pregiati, ma non è detto che nei prossimi giorni qualcuno di questi possa salutare. A quel punto servirà un rimpiazzo, e il mancato arrivo di Esposito - visto l'ottimo rapporto qualità prezzo (10 gol l'anno scorso) - potrebbe anche diventare un rimpianto.