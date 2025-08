Un'operazione ad ampio raggio condotta dai Carabinieri ha portato, ieri mattina, all’arresto di un uomo nella periferia di Alghero, che sarebbe stato sorpreso in possesso di armi modificate, esplosivi artigianali e sostanze stupefacenti. L’intervento, frutto di un’attenta attività investigativa, è stato eseguito dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, con il supporto dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", del Nucleo Cinofili di Abbasanta e della Compagnia Carabinieri di Alghero.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti dopo un prolungato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’indagato.

La perquisizione domiciliare avrebbe portato al rinvenimento di una pistola a salve modificata, perfettamente funzionante e pronta all’uso, con un serbatoio contenente sei cartucce calibro 6,35. Nella stessa abitazione sarebbero state trovate altre 88 cartucce dello stesso calibro, sei munizioni calibro 9, quattro ordigni artigianali privi di identificazione e dodici petardi di categoria F4, ad alto potenziale esplosivo e completi di miccia.

Le ricerche avrebbero poi permesso di scoprire, nascosti all’interno di una bottiglia di plastica abilmente modificata, 31 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. In un armadio sarebbe stato inoltre recuperato denaro contante per circa 6.900 euro, suddiviso in mazzette, ritenuto il probabile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Gli ordigni esplosivi, a causa dell’elevato potenziale deflagrante, sono stati distrutti sul posto dagli artificieri del Comando Provinciale di Sassari. L’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sassari Bancali, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini. Si è ora in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.