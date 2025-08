“Ce l’abbiamo fatta”. Così esordisce in un video sui social Edoardo Zedda, giovane transgender di Capoterra che ha annunciato il completamento dell’iter burocratico per il cambiamento d’identità. Visibilmente commosso mostra i documenti: “Ecco a voi, sono ufficialmente Edoardo anche per lo Stato italiano”.

“Mi sembra surreale – commenta –, fra dieci giorni mi chiameranno per la carta d’identità. Sono incredulo”. Centinaia i commenti di sostegno sotto il post del giovane, che sui social è noto per i suoi contenuti informativi sulla transizione di genere, oltre che per le sue canzoni.

Già da qualche anno, Edoardo aveva iniziato la terapia ormonale, e col tempo ha trovato il coraggio di condividere il suo percorso sui social. Adesso gioisce, e condivide con amici e sostenitori il completamento di un lungo percorso, e l’inizio di quello che si prospetta all’orizzonte.