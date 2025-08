Attimi di paura questo pomeriggio a Quartu Sant’Elena, dove un incendio è divampato all’interno del seminterrato di un’abitazione, provocando il ferimento di una persona.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 16, per cause ancora in fase di accertamento, e ha rapidamente avvolto oggetti e suppellettili presenti nel locale. I proprietari dell’abitazione, accortosi del fumo che aveva già invaso il piano superiore, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenute con tempestività le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme prima che si estendessero al resto dell’edificio.

Una persona è rimasta ustionata, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Intanto, sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione.