Oggi a Nuoro si è svolta la presentazione della lista Psi con il candidato sindaco Emiliano Fenu. Presente il segretario nazionale Enzo Maraio, la segretaria provinciale del partito Monica Carta, i dirigenti e i candidati in via delle comunali dell’8 e 9 giugno.

Maraio punta il dito contro il governo Meloni: “La Regione Sardegna è stata massacrata: prima sulla sanità, poi sulle strade – afferma -. Solo in provincia di Nuoro meno quattro milioni di finanziamento per le strade provinciali”.

“Al Governo – aggiunge - stanno togliendo fondi per finanziare progetti bandiera, quelli che occorrono a loro per fare selfie e non per risolvere i problemi che puntualmente vengono scaricati sui governi regionali e comunali”.

“A Nuoro oggi abbiamo presentato la lista del Psi a sostegno di Emiliano Fenu: siamo contenti di sostenerlo perché rappresenta quel campo progressista che ha saputo vincere in Regione Sardegna con Alessandra Todde, ma soprattutto sta dimostrando di saper ben governare”, ha concluso Maraio.