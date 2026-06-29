Non si placa la polemica sul piano Kairos del Ministero della Giustizia, il progetto di riorganizzazione del circuito del 41 bis. A intervenire è stavolta il senatore del Partito Democratico Marco Meloni, che in una nota esprime forte preoccupazione per i primi trasferimenti già effettuati e per il ruolo che, a suo avviso, la Sardegna sarebbe destinata ad assumere.

"Dunque, il piano Kairos del Ministero della Giustizia per ridisegnare il circuito del 41bis è partito: nei giorni scorsi sono stati trasferiti i primi 128 detenuti e la Sardegna è destinata a diventare entro la fine dell’anno il polo principale, con un numero di posti che potrebbe superare i 250, su un totale nazionale di circa 750".

Il parlamentare sostiene inoltre di aver sollecitato più volte il Governo sul tema, senza ricevere riscontri. "Da circa un anno chiediamo al governo risposte chiare: numerose interrogazioni, una proposta di legge per modificare l’assurda preferenza insulare che condanna la Sardegna a diventare la destinazione privilegiata per i detenuti più pericolosi d’Italia, visite alle carceri oggetti di lavori di ristrutturazione. Ma finora non abbiamo avuto nessuna risposta: il governo tace, si volta dall’altra parte ed esegue nel segreto il suo assurdo piano".

In conclusione, Meloni rinnova la richiesta di fermare il progetto e di aprire un confronto con le istituzioni sarde. "Il nostro appello per interrompere questo disegno scellerato e la nostra richiesta di dare ai parlamentari sardi e alla Regione una risposta che finora è mancata, si fanno ora più angosciati e pressanti. Non ci arrendiamo a questo destino inaccettabile per la nostra terra".