Sembrava non esserci via di scampo per un cucciolo di appena 10 giorni di vita, ma il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha trasformato quella che poteva essere una tragedia in una storia di speranza.

Era indifeso e intrappolato in una condotta fognaria, con immaginate quanta paura, quando gli agenti della Squadra Volante hanno coordinato un delicato intervento di soccorso insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Dopo aver individuato il punto in cui il piccolo era rimasto bloccato il cagnolino, i soccorritori sono riusciti a estrarlo dalla tubatura, mettendolo finalmente in salvo.

Il cucciolo è stato così affidato alle cure del servizio veterinario, che lo ha visitato e stabilizzato. Una volta accertato che le sue condizioni lo permettevano, è stato ricongiunto alla madre, momento che ha riempito di emozione tutti i presenti.

Una vicenda che dimostra come il lavoro di squadra e la prontezza d’intervento possano fare la differenza, senza mai girarsi dall'altra parte e sempre dalla parte dei più fragili.