Nuove corsie preferenziali per i bus e una flotta sempre più elettrica: il Comune di Cagliari accelera sul fronte della mobilità sostenibile. A confermarlo è stato il sindaco Massimo Zedda durante la presentazione dei 47 nuovi autobus elettrici del Ctm entrati in servizio nell’area metropolitana.

“Stiamo lavorando con il Ctm per individuare ulteriori percorsi”, ha spiegato il primo cittadino, annunciando un progetto che prevede una nuova corsia riservata ai mezzi pubblici dalla stazione di ricarica di viale La Playa fino a Quartu, con possibile estensione futura verso la zona dello stadio. Un tracciato di circa dieci chilometri, per il quale si attendono le risorse europee. “Ci auguriamo di poter cominciare a tracciare le nuove corsie preferenziali tra la fine di quest'anno e il prossimo”.

Intanto il Ctm ha messo in strada 47 nuovi bus elettrici Iveco E-Way da 10,7 metri, capaci di trasportare fino a 80 passeggeri e con un’autonomia di circa 350 chilometri. Con questa fornitura il 70% della flotta diventa elettrica. I nuovi mezzi sostituiranno gradualmente quelli diesel sulle linee 8 e 20, tra le più frequentate, e successivamente anche sulla 30R e la 1Q.

Entro il 2027 saranno inoltre realizzati quattro nuovi punti di ricarica ai capolinea di viale La Playa, Policlinico di Monserrato, via Brigata Sassari a Quartu e ospedale Brotzu. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è arrivare entro il 2030 a una flotta completamente elettrica.