L’ondata di caldo estremo che sta interessando l’Italia potrebbe avere presto una battuta d’arresto. Dopo giorni segnati da temperature eccezionalmente elevate e afa intensa, sono infatti attesi forti temporali accompagnati anche da grandinate, favoriti dall’energia accumulata nell’atmosfera. Con l’arrivo del maltempo, i valori termici dovrebbero tornare più vicini alle medie del periodo.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, sottolinea come l’anomalia climatica in corso stia interessando gran parte dell’Europa e dell’Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie storiche e picchi ancora più alti in Francia e Germania, dove nei giorni scorsi a Parigi si sono toccati i 40 gradi.

Secondo l’esperto, il progressivo aumento delle temperature globali legato alla crescente concentrazione di CO₂ di origine antropica ha innalzato la “base” climatica da cui si sviluppano le attuali ondate di calore, rendendo possibili valori sempre più estremi.

Anche oggi e martedì 30 giugno il caldo continuerà a farsi sentire su gran parte della Penisola. La svolta dovrebbe arrivare da mercoledì 1° luglio con l’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa. Il contrasto con l’aria calda e umida presente sul Mediterraneo potrebbe favorire la formazione di temporali intensi, con rischio di grandine e downburst, forti raffiche di vento in uscita dai temporali. Le regioni del Nord saranno le prime coinvolte, con fenomeni in possibile estensione anche al Centro-Sud. Dopo il peggioramento, l’anticiclone africano potrebbe però tornare rapidamente a rafforzarsi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 29 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso con isolati addensamenti pomeridiani specie nell'area del Gennargentu, principalmente di tipo cumuliforme ma tendenti a dissiparsi in sottili velature verso sera.

Temperature: stazionarie o in lieve ulteriore aumento le massime speice nel Campidano, lieve diminuzione attesa tra la Nurra e la Gallura.

Venti: deboli, tentendi a disporsi da maestrale con modesti rinforzi dal pomeriggio lungo le coste settentrionali e occidentali.

Mari: calmi o poco mossi, in nottata leggero aumento del moto ondoso sui settori nord-occidentali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 30 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso, addensamenti più frequenti tra le ore centrali e il pomeriggio con associati brevi rovesci o isolati temporali, localmente di moderata intensità, più probabili in corrispondenza dei rilievi interni; miglioramento serale.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve e generale diminuzione.

Venti deboli in prevalenza da Nord-Ovest, nella seconda parte del giorno locali rinforzi di maestrale sulle coste settentrionali e occidentali.

Mari mossi sui settori settentrionali e occidentali, poco mossi altrove.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Luglio 2026 esordirà con moderate correnti di maestrale sulla regione: mercoledì 1 e giovedì 2 tempo stabile e soleggiato a parte locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, con possibilità di brevi rovesci o temporali. Le temperature sono previste in lenta e progressiva diminuzione sia nei valori minimi sia in quelli massimi; i venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza da Nord-Ovest, con maggiori rinforzi di maestrale mercoledì 1 lungo le coste occidentali e in particolare del Sulcis, mentre tenderanno a disporsi da tramontana l'indomani con maggiore interessamento della costa orientale. I mari sui settori settentrionali e occidentali passeranno a molto mossi mercoledì sera, con moto ondoso simile anche giovedì, altrove risulteranno poco mossi o localmente mossi.