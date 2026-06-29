Due auto si sono scontrate frontalmente questa mattina lungo la strada provinciale 59, nei pressi della rotonda di Abbiadori, territorio di Arzachena. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso alle persone coinvolte.

Secondo quanto riferito, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due conducenti. I pompieri hanno dovuto lavorare per estrarre uno dei due automobilisti dall’abitacolo della vettura, per poi affidarlo al personale sanitario del 118 arrivato sul luogo per le cure e il trasporto.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arzachena, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto e nella gestione del traffico, così da consentire il ripristino della sicurezza nel tratto interessato.