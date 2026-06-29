In un momento così delicato per la mancanza di sangue, la Polizia locale di Sassari è stata ancora una volta in prima linea, sia per sensibilizzare sul tema sia soprattutto con un’azione concreta, rinnovando l’appuntamento periodico con la donazione del sangue.

Anche stamattina, 29 giugno, agenti del Comando di via Carlo Felice hanno risposto alla richiesta dell’Avis comunale. L’iniziativa vuole supportare così la struttura sanitaria che affronta tutto l’anno - ma soprattutto d’estate - gravi criticità per l’insufficienza di plasma, necessario per assicurare le trasfusione ai pazienti talassemici, oncologici e per gli interventi chirurgici.

Nell’autoemoteca posizionata davanti al Comando, gli agenti hanno atteso il turno per realizzare questo gesto particolarmente sentito e fortemente voluto dal Corpo di Polizia locale. Purtroppo la carenza di donatori rende la situazione sempre più critica e il rischio è che possa essere compromesso il regolare svolgimento delle attività assistenziali. La giornata di oggi è inserita in un calendario fisso di donazioni da parte del personale del Comando, in modo da assicurare tutto l’anno il proprio supporto.

La Polizia locale ha un filo diretto con la direzione del Servizio Trasfusionale aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria e da sempre accoglie le richieste, che purtroppo si fanno sempre più frequenti a causa della carenza di donatori.

Per donare ci si può prenotare chiamando il Servizio Trasfusionale, al secondo piano del Palazzo Rosa in via Monte Grappa 82, ai numeri 0792061461-496, dalle 8 alle 14, allo 0792061625 dalle 15 alle 18.30; oppure al numero dell’Avis comunale di Sassari in via Cesare Pavese 1 079252577, dalle 8 alle 12, o 3701434967, dalle 13 alle 20.