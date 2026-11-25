Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che si pone l'obbiettivo di sensibilizzare su un fenomeno che, troppo spesso, si manifesta nella sua forma più estrema: l'uccisione di una donna, e che rappresenta in Italia una vera e propria emergenza sociale.

A fotografare la situazione nel nostro Paese sono i dati del Ministero dell'Interno, Servizio Analisi Criminale, pubblicati lo scorso 13 ottobre e relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre.

Nei primi nove mesi dell'anno in Italia sono stati registrati 230 omicidi volontari, otto in meno rispetto ai 238 dello stesso periodo del 2025. Di questi, 67 hanno avuto come vittime donne, contro le 77 registrate nell'analogo periodo dell'anno precedente.

Il report riporta inoltre 15 femminicidi, tutti commessi da partner o ex partner delle vittime. Si tratta dei casi contestati sulla base dell'articolo 577-bis del Codice penale, introdotto alla fine del 2025.

È importante distinguere le due rilevazioni: i 67 omicidi con vittime donne comprendono anche i 15 casi classificati come femminicidio secondo la nuova fattispecie. Non sono quindi numeri da sommare.

La violenza dentro le relazioni

Dietro le statistiche ci sono storie, famiglie e vite spezzate. Il contesto familiare e affettivo continua a rappresentare un elemento centrale nell'analisi delle uccisioni di donne.

Secondo l'elaborazione dei dati del report, su 67 vittime femminili, 58 sono state uccise in ambito familiare o relazionale. In 38 casi l'autore è stato il partner o l'ex partner: 15 femminicidi contestati ai sensi della nuova norma e altri 23 omicidi volontari.

Un quadro che richiama l'attenzione sulla violenza che può maturare all'interno di rapporti sentimentali e familiari, spesso in contesti nei quali il controllo, la sopraffazione e il mancato rispetto della libertà della donna diventano elementi determinanti.

Tre donne uccise in poche ore: la cronaca di novembre 2026

La cronaca delle ultime settimane restituisce un quadro doloroso. Il 16 novembre tre donne sono state trovate morte in diverse località italiane.

A Serre, in provincia di Salerno, Immacolata Paolino, 82 anni, è stata uccisa nella propria abitazione dal marito di 88 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori.

A San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, Domenica Onorati, 78 anni, è stata trovata morta in casa. Il marito, Gerardo Di Raimo, 80 anni, è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Gli accertamenti medico-legali sono stati disposti per chiarire le cause della morte e verificare eventuali precedenti violenze.

Sempre in Campania, ad Angri, è stata trovata senza vita Assunta Abbruzzese, 50 anni. Sul corpo sono state riscontrate ferite da arma da taglio. Le indagini si sono concentrate sul figlio minore, di 28 anni, risultato irreperibile nelle prime fasi investigative. Anche in questo caso, la dinamica e le responsabilità sono al vaglio degli inquirenti.

Tre vicende diverse, accomunate dalla drammaticità della perdita di una vita, che riportano al centro il tema della violenza all'interno delle mura domestiche.

Non solo numeri: prevenzione e consapevolezza

Il 25 novembre non può essere soltanto una giornata simbolica. È un'occasione per ricordare che la violenza contro le donne non riguarda esclusivamente le aggressioni fisiche, ma comprende anche minacce, stalking, controllo, isolamento, violenza psicologica ed economica.

La prevenzione passa dall'educazione al rispetto, dal riconoscimento dei segnali di pericolo, dal sostegno alle vittime e dalla presenza di servizi capaci di intervenire prima che la violenza degeneri.

Perché dietro ogni numero c'è una persona, una storia e una vita che meritava di continuare.

Contrastare la violenza significa difendere la libertà delle donne, ogni giorno.