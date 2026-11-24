Un confronto istituzionale al Viminale per affrontare le criticità legate alla presenza del centro di accoglienza sul territorio e le ricadute sulla comunità locale. La sindaca di Monastir, Paola Ugas, accompagnata dal vicesindaco Giuseppe Cinus, dall’onorevole Alberto Di Rubba e dall’avvocato Gianmario Pilatu, ha incontrato oggi a Roma il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e il prefetto Rosanna Rabuano.

Al centro del vertice, le problematiche segnalate dall’Amministrazione comunale in merito a sicurezza pubblica, decoro urbano, oneri sociali e ripercussioni sulle attività economiche e sul valore degli immobili. Tre le richieste messe sul tavolo: un presidio stabile e rafforzato delle Forze dell’Ordine, l’alleggerimento della struttura tramite trasferimenti per riportare i numeri a livelli sostenibili e l’avvio di un percorso per garantire misure di compensazione strutturali ai Comuni maggiormente esposti.

Dal tavolo romano è emersa una convergenza sia sulla riduzione degli ospiti nella struttura sia sul potenziamento dei controlli sul territorio, mentre resta aperto il confronto sui ristori economici per gli enti locali. «È stato un incontro importante, nel quale abbiamo avuto l'opportunità di rappresentare direttamente al Governo le difficoltà e le preoccupazioni della nostra comunità», ha dichiarato la sindaca Paola Ugas, accogliendo positivamente l'apertura del Ministero ma chiedendo tempi certi: «Non intendiamo fermarci alle dichiarazioni. Continueremo a seguire ogni passaggio affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti per tutelare Monastir e garantire sicurezza ai cittadini».