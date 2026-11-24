Il Comune di Cagliari conquista il primo posto alla decima edizione dell'Urban Award, uno dei più importanti riconoscimenti nazionali dedicati alle politiche comunali per la mobilità sostenibile. Lo fa sapere la stessa amministrazione comunale in una nota.

Il premio, patrocinato dall'Anci, valorizza le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate a migliorare la sicurezza stradale, l'accessibilità, la sostenibilità degli spostamenti e la qualità della vita urbana. A ottenere il riconoscimento è "Cagliari cambia passo", il programma integrato dell'Amministrazione articolato in cinque assi: percorsi verdi, completamento e ricucitura della rete ciclabile, aree scolastiche, campagna di comunicazione e sensibilizzazione, lotta alle isole di calore.

Il programma, che comprende interventi per complessivi circa 15 milioni di euro, si distingue per la capacità di integrare le politiche della mobilità con la trasformazione dello spazio pubblico e l'adattamento ai cambiamenti climatici: "A convincerci - si legge tra le motivazioni della giuria - è questa capacità di leggere insieme mobilità e adattamento climatico: progettare un percorso significa chiedersi chi lo userà, in quale stagione, con quali difficoltà".

"Questo riconoscimento premia una precisa scelta di metodo - sottolinea l'assessore alla Mobilità e all'infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis - Quella di superare la logica dei singoli interventi e affrontare il tema della mobilità attraverso una visione organica della città. Non è sufficiente realizzare piste ciclabili o nuovi percorsi pedonali: occorre creare le condizioni affinché le persone possano e vogliano utilizzarli. Sicurezza, accessibilità, verde, ombreggiamento e qualità dello spazio pubblico sono elementi della stessa politica urbana. È un riconoscimento importante anche per il lavoro svolto dagli uffici comunali nella traduzione di questa visione in interventi concreti".

Per il sindaco Massimo Zedda "i cambiamenti climatici hanno oggi un impatto diretto sulla nostra quotidianità e ci mettono di fronte a sfide inedite su più fronti. Per affrontare tutto questo, e contrastare fenomeni sempre più imprevedibili e violenti, il Comune di Cagliari ha avviato un programma integrato per la mobilità sostenibile: tra le azioni in corso la creazione di percorsi verdi e pedonali, il completamento della rete ciclabile, la realizzazione di ulteriori strade scolastiche e di luoghi ombreggiati, la lotta alle isole di calore e interventi di depavimentazione. Ricevere questo premio è motivo di orgoglio e un'ulteriore spinta nel percorrere una direzione necessaria per il presente e il futuro delle nostre città".