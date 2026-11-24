Nicolina Giagheddu torna sulla vicenda che ha riguardato il figlio Emanuele Ragnedda, il 41enne di Arzachena attualmente a processo con l'accusa di aver ucciso Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo, il 12 settembre 2025 nelle campagne di Conca Entosa (Palau).

La donna, che già nei mesi scorsi aveva preso le distanze dal figlio e dal marito, annuncia di voler impiegare i ricavi legati alla vendita delle quote delle società di famiglia per risarcire i familiari della vittima.

LE ACCUSE AL MARITO

Di recente la Procura di Tempio Pausania ha avviato gli accertamenti su quanto raccontato dalla donna che aveva annunciato a mezzo stampa di aver denunciato l'ex marito, Mario Ragnedda, con l'accusa di averla maltrattata e vessata per trent'anni. Del fascicolo depositato in Procura dalle legali della donna, Angela Corda e Lia Deiana, farebbero parte anche fotografie e video.

Mario Ragnedda aveva respinto le accuse, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fornita dall'ex moglie fosse "frutto di pura invenzione e di una gravissima alterazione della realtà". L'uomo, a sua volta, aveva espresso la volontà di presentare denuncia per calunnia.

"MIO FIGLIO MERITA L'INFERNO"

In seguito all'omicidio avvenuto nell'alta Gallura, la signora Giagheddu aveva da subito rotto con la famiglia assumendo una posizione molto forte nei confronti del figlio.

"Cinzia, perdonami per non averti salvata, mio figlio merita l'infermo", aveva dichiarato la madre del 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nella notte fra l'11 e il 12 settembre a Palau. Frasi fortissime che segnavano una cesura netta fra la donna e i suoi alla luce di un delitto efferato. "Non conoscevo Cinzia, ma le chiedo comunque perdono", aveva commentato Nicolina Giagheddu aggiungendo che Emanuele Ragnedda "non si può perdonare se ha davvero fatto questo".

E ancora: "Non mi sento in colpa, gli ho dato libero arbitrio ma questo non significa che può uccidere una ragazza o qualunque essere vivente". E ai giornalisti che le avevano chiesto se avesse avuto modo di confrontarsi col figlio: "Io non ci ho parlato, solo Dio può parlarci. Se ha fatto quello che ha fatto si merita l'inferno e penso lo stia già vivendo".

IL FEMMINICIDIO DI CINZIA PINNA

Cinzia Pinna scomparve nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025, dopo aver trascorso la serata in un locale di Palau, in compagnia di alcune persone. I familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, denunciano la scomparsa.

Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari si occuparono delle ricerche, con l'impiego anche di unità cinofile e droni. Le immagini delle telecamere di sorveglianza permisero agli investigatori di ricostruire parte degli ultimi spostamenti della giovane e di individuare Emanuele Ragnedda, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, tra le ultime persone ad averla incontrata.

Dopo giorni di indagini, Ragnedda confessò l'omicidio durante un interrogatorio nella caserma dei Carabinieri di Palau e indicò il luogo in cui ha nascosto il corpo: la propria tenuta vitivinicola di Conca Entosa, nelle campagne tra Palau e Arzachena.

L'autopsia accertò che Cinzia era stata uccisa con tre colpi di pistola al volto. Il cadavere venne rinvenuto nascosto sotto alcune frasche.

Secondo la Procura di Tempio Pausania, Ragnedda avrebbe agito per motivi abietti e futili, con modalità particolarmente crudeli. L'imprenditore ha invece sostenuto la tesi della legittima difesa, contestata dall'accusa.