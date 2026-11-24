L’Aula del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno sul rilancio e la riattivazione dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax e sull’avvio del percorso per la costituzione di una società di gestione a capitale misto pubblico-privato.

“Noi vogliamo far decollare l’aeroporto - dichiara Salvatore Corrias, primo firmatario della Mozione alla base dell’Ordine del giorno - Dopo oltre vent’anni di silenzio istituzionale sullo scalo aeroportuale abbiamo portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta un tema finito nel dimenticatoio, ma sempre vivo nell’animo dei cittadini ogliastrini e ben presente all’attenzione delle imprese del territorio. La riapertura dell’aeroporto, nell’ottica dell’integrazione dei collegamenti aerei con quelli marittimi del porto di Arbatax e con la rete del trasporto pubblico locale, consentirà di ampliare le possibilità di spostamento dei residenti, faciliterà le relazioni professionali e incoraggerà l’arrivo di visitatori italiani e stranieri, con ricadute certe sulle attività ricettive, commerciali e di servizio lungo la costa e nei comuni dell’interno”.

“Con l’approvazione di quest’Ordine del giorno - continua Salvatore Corrias - intendiamo avviare con urgenza il percorso istituzionale e tecnico per la riattivazione dell’aeroporto di Tortolì quale infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo economico e turistico dell’Ogliastra e della Sardegna intera”.

“Occorrerà, per questo - conclude Corrias - promuovere la costituzione di una società di gestione a capitale misto pubblico-privato, favorendo la partecipazione della Regione Sardegna, della Provincia dell’Ogliastra e del Comune di Tortolì e acquisendo, mediante procedure di manifestazione di interesse, la disponibilità di operatori economici e investitori privati a concorrere alla gestione e allo sviluppo dello scalo. Siamo fiduciosi che questo percorso possa essere portato a compimento con il contributo di tutti”.