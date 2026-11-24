È caccia all’aggressore dell'autista di una corriera privata in servizio pubblico tra Cagliari e Capoterra. L'episodio è avvenuto la notte di sabato poco prima di Capoterra e gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per fare piena luce su quanto avvenuto.

A bordo del pullman è salito un uomo che ha cercato di saltare la fila degli altri che dovevano salire. Rimproverato dall'autista, lo ha colpito con un pugno al volto facendogli cadere a terra anche il borsello che conteneva i soldi dei biglietti. L'aggressore si è appropriato di parte del denaro dicendo che era suo, poi ha minacciato l'autista dicendo che lo avrebbe aggredito ogni volta che lo avesse nuovamente incontrato sul pullman. Il conducente del mezzo ha chiamato il 112. L'uomo a quel punto è fuggito.

L'autista del mezzo, che è stato medicato in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di due giorni, ha presentato una denuncia in Questura e adesso il caso è seguito dagli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti visioneranno i filmati e sentiranno i testimoni dell'aggressione per individuare l'autore.