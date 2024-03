Far conoscere e provare il basket in carrozzina: al via gli "Open Days"

Totalmente gratuiti, si svolgeranno al Palazzetto dello Sport di Assemini

Di: Redazione Sardegna Live

Far conoscere e provare il basket in carrozzina, nonché creare i presupposti per aumentare il numero di squadre in Sardegna. Con questi propositi la Uisp, in collaborazione con i Bads (Basket Disabili Sardegna), il Basket Assemini e l'Associazione SardegnAccessibile, ha programmato una serie di "Open Days" rivolti in primis a giovani e adulti con disabilità fisica, ma anche a coloro che non hanno disabilità.

I primi tre Open Days, totalmente gratuiti, si svolgeranno al Palazzetto dello Sport di Assemini, sito in via Cagliari n. 239, nelle giornate di lunedì 11, mercoledì 20 e lunedì 25 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17. Le Associazioni Sportive che desiderano ospitare un Open Day possono contattare Alberto Garau al numero 3240975867.

"Il nostro auspicio - spiega Alberto Garau, Responsabile Sviluppo Territoriale della struttura nazionale Uisp Basket in carrozzina - è quello di far avvicinare nuovi praticanti, in modo tale da far crescere il movimento. La scelta di Assemini non è certo casuale, il sodalizio cestistico presieduto da Nicola Sanna, che da novembre ospita gli allenamenti dei Bads, ha espresso infatti la volontà di creare un suo settore di basket in carrozzina. Come Uisp siamo disponibilissimi e contenti di supportare, attraverso anche queste iniziative, quelle società come il Basket Assemini che stanno strizzando l'occhiolino al wheelchair basketball. Il mio intento - conclude Garau - è quello di mettere le basi per la creazione di un campionato regionale, partendo dalla formula del 3vs3".