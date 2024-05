Basket: la Klass Coral Alghero sogna la serie C

Domenica è in programma gara-1 della finale play-off di Divisione Regionale 1 contro il Basket Su Planu

Di: Redazione Sardegna Live

La Klass Coral Alghero cerca una nuova impresa e sogna la serie C. Domenica 19 maggio alle 19, a Elmas, è in programma gara-1 della finale play-off di Divisione Regionale 1 contro il Basket Su Planu. Nel weekend successivo si giocherà, invece, gara-2 a Olmedo.

La squadra di coach Longano arriva all’appuntamento con la finale, forte della vittoria in due gare della semifinale contro il San Salvatore Selargius. Al contrario, Su Planu è dovuta arrivare alla “bella” per avere la meglio sulla Scuola Basket Carbonia. I prossimi avversari della Coral hanno chiuso la stagione regolare al primo posto ma, come ha dimostrato il cammino della formazione algherese, nei play-off tutto è possibile.

«Orgoglio e soddisfazione per aver portato ancora la Klass Coral Alghero ad un’altra finalissima regionale del campionato di Divisione Regionale 1, come nel 2016/2017 quando vincemmo il titolo di categoria e conquistammo l’accesso in serie C, poi non disputata per via dei costi altissimi che si sarebbero dovuti affrontare – commenta il presidente Massimo Salvatori – Negli anni successivi la Coral ha sempre disputato i play-off promozione, ad eccezione della scorsa stagione, a dimostrazione del fatto che la società ha ben rappresentato la città nel panorama cestistico regionale essendo l’unica realtà cittadina presente nei campionati maschili di massima espressione regionale».

Il presidente della Coral tiene a sottolineare che «il Progetto giovani, iniziato con l’allora Coach Luca Granchi con l’annata 2001/2002, ha dato i suoi frutti ed oggi la prima squadra finalista nel campionato di Divisione Regionale 1 è composta per otto dodicesimi da atleti U17 e U19 ben diretti dall’attuale coach Fabrizio Longano al quale va gran parte del merito di questo successo».

Una splendida cavalcata che sarebbe stata complicata senza il prezioso supporto degli sponsor. «Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a Danilo Usai, titolare dell’azienda Klass Serramenti, nostro main sponsor che con 25 anni di esperienza nel settore infissi in PVC è leader nel suo campo. Tale abbinamento si è rivelato vincente e guardiamo con ottimismo al futuro, in previsione soprattutto della realizzazione della nuova struttura in via Berlinguer (ex Pallone)».

Il presente è la finalissima dei play-off, con il primo atto che andrà in scena questa domenica. «La squadra è pronta e ci crede, contiamo sulla spinta dei nostri tifosi che, numerosi come nella semifinale, sono sicuro faranno sentire il loro calore ai ragazzi» chiude il presidente della Coral.