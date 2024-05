A San Siro un ko che brucia: Cagliari, adesso il Sassuolo

Per i sardi restano due appuntamenti che valgono tutto in ottica salvezza

Di: Redazione Sardegna Live

A San Siro una pesante sconfitta per il Cagliari, che torna in Sardegna con le ossa rotte dopo i 5 gol rimediati dal Milan.

Il campionato per i rossoblù si fa sempre più difficile in una lotta che a due giornate dalla fine coinvolge sei squadre divise da cinque punti.

Per i ragazzi di Claudio Ranieri sarà determinante la gara in trasferta col Sassuolo che dista quattro lunghezze dai rossoblù.

Poi, certamente, l'ultima in casa con la Fiorentina potrebbe essere l'ultima grande chiamata per la permanenza in Serie A, coi sardi che proveranno a strappare fino all'ultimo il ticket per la massima serie.