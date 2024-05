Torres, situazione playoff a una settimana dall'esordio dei sassaresi

Ieri le gare d'andata degli ottavi di finale. Sabato il ritorno, poi la Torres scoprirà la sua avversaria

Di: Redazione Sardegna Live

Manca meno di una settimana all'esordio della Torres nei playoff di Serie C che decreteranno la quarta neopromossa alla cadetteria. Ieri si sono svolte le gare di andata degli ottavi di finale che, insieme alle vincitrici delle prime fasi a gironi, hanno visto scendere in campo le terze classificate in regular season e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C.

Importanti segnali sono arrivati ieri dai campi: delle squadre che hanno giocato l'andata in casa nessuna è riuscita ad ottenere i tre punti. La Carrarese, che ha chiuso il campionato alle spalle della Torres, dopo il 2-0 ai danni del Perugia ha già un piede e mezzo ai quarti, confermando il crescente stato di forma emerso nel finale di stagione.

Vittorie in trasferta anche per il Catania in casa dell'Atalanta U23, della Casertana con la Juventus Next Gen e del Vicenza a Taranto. Unico pareggio di giornata quello fra Triestina e Benevento. Nel weekend i verdetti, poi toccherà ai rossoblù, che si inseriranno nella lotta promozione insieme alle altre due seconde classificate, Padova e Avellino.