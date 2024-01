La Torres non molla e vince ancora: è 3-2 sulla Recanatese

La Torres va avanti due volte e si fa riprendere altrettante, ma alla fine è Idda a decidere il match: sassaresi momentaneamente in vetta

Di: Giammaria Lavena

Col nuovo anno inizia anche un nuovo campionato per la Torres che, lasciato alle spalle il girone d’andata, riparte oggi con nuovi stimoli e nuove ambizioni. Un lungo percorso attende i ragazzi di mister Alfonso Greco, tortuoso ed entusiasmante; difficile sapere cosa abbia in serbo il futuro per i sassaresi, più semplice invece constatare che la Torres è ad oggi una delle grandi realtà del gruppo B di Serie C. A confermare o disattendere le aspettative venutesi a creare sarà soltanto il campo, che già oggi potrà darci importanti risposte. L’avversario al Vanni Sanna è la Recanatese, che ha vissuto una prima parte di stagione fatta di alti e bassi, fra vittorie rocambolesche e sconfitte inattese. La gara d’andata terminò 2-1 per Scotto e compagni.

Ben 21 punti separano in classifica sardi e marchigiani che, 13esimi in classifica, distano di una sola lunghezza dalla Lucchese decima (ultimo posto disponibile per accedere ai playoff). A pochi giorni dalla sua cessione in prestito un volto noto dello spogliatoio rossoblù riabbraccerà i suoi compagni: Andrea Pelamatti, infatti, complice il poco minutaggio trovato finora a Sassari, nella sessione di mercato invernale è passato a vestire proprio la maglia giallorossa. Torres che dal canto suo non è rimasta a guardare, e che già da oggi potrà contare sul neoacquisto Eyob Zambataro (convocato), arrivato dalla breve esperienza in Serie B col Lecco. Si riparte dunque da dove ci si era lasciati: la Torres insegue la vetta della classifica col fiato sul collo del Cesena, che questo pomeriggio ospita al Manuzzi un’Olbia in profonda crisi.

Per carcare di portare a casa il primo successo del 2024 Alfonso Greco si affida alla sua formazione tipo: Fra i pali Zaccagno, la retroguardia composta dal terzetto Idda-Antonelli-Dametto. In mezzo ancora Mastinu e Giorico, con Liviero e Zecca che agiranno sui lati. Davanti il solito trio, con Ruocco e Scotto a supporto di Fischnaller.

LE FORMAZIONI

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Zecca, Mastinu (63' Cester), Giorico, Liviero (63' Zambataro), Ruocco, Scotto (63' Goglino), Fischnaller (82' Nunziatini). Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Petriccione, Pinna, Fabbriani, Zambataro, Masala, Lora, Nunziatini, Goglino, Verduci, Sanat, Menabò, Cester, Siniega, Kujabi, Garau.

Recanatese (3-5-2): Meli, Veltri, Ricci, Peretti, Longobardi, Carpani, Lipari (73' Pesaresi), Raparo (45' Morrone), Pelamatti (54' Ferretti), Sbaffo, Melchiorri. Allenatore: Giovanni Pagliari. A disposizione: Mascolo, Quacquarelli, Morrone, Pesaresi, Ferretti, Topa.

Arbitro: Mattia Caldera, Sez. di Como

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio, il primo pallone è della Recanatese. Parte forte la Torres: al 2’ Ruocco riceve da Mastinu e imbuca per Liviero, che dà uno sguardo in mezzo e pennella alla perfezione per Fischnaller che incorna a botta sicura, ma a portiere battuto è l’ex Pelamatti a salvare a ridosso della linea di porta. Un minuto più tardi ci prova Antonelli, che su respinta della difesa calcia forte dal limite ma spara alto. Ancora Torres: Mastinu porta palla e serve Ruocco in area, il numero 10 disturbato riesce a calciare, ma il suo tentativo è innocuo. Sassaresi indemoniati: ancora Mastinu calibra un bel cross per Scotto, il capitano in torsione non riesce a inquadrare lo specchio da ottima posizione. Recanatese alle corde: all’8’ ancora una grande occasione per i padroni di casa, con Fischnaller e Mastinu che triangolano, l’attaccante serve perfettamente Ruocco che da pochi passi spara su Meli. Al decimo minuto ci prova ancora Scotto, che stoppa la sfera e dai venti metri scalda i guantoni a Meli bravo a respingere in angolo.

Sugli sviluppi del corner arriva il meritatissimo vantaggio: Dametto stacca in piena area e trova finalmente la rete del vantaggio. E’ una Torres bellissima in questi primi minuti. Quindici sul cronometro: si continua a giocare nella metacampo della Recanatese, i marchigiani faticano e gestire il possesso, asfissiati da una Torres che aggredisce e riparte con rapidità. Pioggia incessante al Vanni Sanna: le condizioni meteo rendono insidioso il prato verde, con la sfera che schizza via con facilità. Torres che si rifà avanti al 21’: numero di Liviero che sguscia sulla fascia e appoggia a ridosso dell’area, Scotto lascia scorrere e favorisce la conclusione di Giorico che però non inquadra la porta.

Alla prima occasione la Recanatese trova il pareggio: Melchiorri scappa via sul filo del fuorigioco e mette in area un cross rasoterra che coglie impreparato Liviero, alle sue spalle sbuca Lipari e accomoda in rete. Gli ospiti trovano il pari a sorpresa, retroguardia rossoblù non esente da colpe. Al trentesimo la Torres si riporta avanti: Mastinu riceve sulla trequarti e lascia partire un siluro su cui Meli non può nulla. Una perla del numero 21 che trova il suo secondo gol in campionato. Torres che al 33’ sfiora il tris: Zecca riceve in area e lascia partire un tiro-cross su cui Ruocco non riesce ad arrivare, la palla esce di un soffio al lato. Leggerezza di Zaccagno al 38’, col suo passaggio corto che viene intercettato e stava per costare il gol del pareggio ai rossoblù, l’estremo difensore è però bravo a chiudere lo specchio a Melchiorri.

Al 41’ Zecca ancora a un passo dal 3-1: la retroguardia marchigiana lascia passare un pallone pericoloso che giunge al numero 77, da ottima posizione calcia forte ma si fa chiudere lo specchio da Meli. Al 43’ Ruocco manda in estasi il pubblico sugli spalti: il numero 10 raccoglie la sfera sulla propria metacampo e con un doppio tunnel va via a due avversari, grande giocata del fantasista rossoblù che si prende gli applausi di tutto il pubblico. Al 45’ Lipari viene sanzionato dall’arbitro dopo aver atterrato Scotto lanciato a campo aperto. Sul calcio di punizione Mastinu va diretto in porta ma la sua conclusione è centrale e non impensierisce Meli. Si chiude così la prima frazione di gioco.

Una bella Torres è meritatamente avanti all’intervallo. Apre Dametto, Lipari trova inaspettatamente il pareggio e Mastinu pesca il jolly che riporta in vantaggio i rossoblù. Spreconi i sassaresi che in più occasioni hanno mancato l’appuntamento col gol, nella ripresa servirà più cinismo per evitare spiacevoli sorprese.

SECONDO TEMPO

Riprende il match, all’intervallo arriva il primo cambio fra le file della Recanatese: Morrone subentra a Raparo. Primo squillo dei sassaresi: Scotto stacca di testa indisturbato ma non riesce a dar forza alla palla, Meli risponde presente. Pochi secondi ed è ancora Torres pericolosa: incursione di Idda sulla fascia che mette in area un cross pericolosissimo ma nessuno degli attaccanti si fa trovare pronto. Al 49’ è Sbaffo a rendersi pericoloso dalle parti di Zaccagno, su una palla persa dai rossoblù il numero 10 riceve e calcia, ma l’estremo difensore è ben appostato. Al 52’ Scotto sciupa una clamorosa occasione: bravissimo Fischnaller che su un lancio serve di testa il capitano abile a inserirsi fra i difensori, lanciato a rete si presenta tutto solo davanti a Meli ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al 54’ arriva il secondo cambio per gli ospiti: Pelamatti lascia il campo a Ferretti e la sua uscita viene accolta dagli applausi del pubblico che omaggia il suo ex. Giallo per Giorico al 57’, il centrocampista stende un avversario e finisce sul taccuino dell’arbitro.

Pericolosa la Recanatese al 59’: Zaccagno lascia la sua area e interviene in scivolata su Sbaffo lanciato in profondità, la palla giunge a Lipari che dalla distanza prova a inquadrare la porta lasciata incustodita, ma la sfera termina sul fondo. Al 61’ arriva il pareggio della Recanatese: su un cross in area Zaccagno smanaccia ma non allontana, la palla carambola su Idda che involontariamente serve Melchiorri, l’ex Cagliari a porta praticamente sguarnita non sbaglia. Non perfetta anche in questa occasione la difesa sassarese, Recanatese cinica. Greco che rimescola le carte con un triplice cambio: escono Scotto, Mastinu e Liviero, al loro posto Goglino, Cester e il neoacquisto Zambataro, al suo esordio in maglia rossoblù.

La Torres non molla e trova ancora una volta il vantaggio: su calcio d’angolo Idda svetta su tutti e di testa sigla il 3-2 al 65’. Croce e delizia quest’oggi la retroguardia, protagonista in zona gol ma imprecisa nella propria area. Al 69’ Lipari duro su Zambataro rimedia un cartellino giallo. Giocata magistrale di Fischnaller che col tacco addomestica un lancio e serve Ruocco in area, ma il fantasista viene murato al momento della conclusione. Altro giallo dell’arbitro: il portiere marchigiano viene ammonito per proteste. Bella iniziativa di Zambataro che al 72’ sterza e crossa in area, Meli è bravo e smanaccia togliendo la sfera dalla disponibilità degli attaccanti rossoblù pronti a concludere a rete. Al 73’ la Recanatese spende il terzo cambio: Pesaresi prende il posto di Lipari.

Partita aperta a qualsiasi risultato adesso: la Recanatese spinge al massimo per cercare nuovamente il pareggio, mentre la Torres è costantemente insidiosa coi cross dalle fasce su cui però gli attaccanti si stanno facendo trovare poco presenti. Importante occasione per i padroni di casa all’81’: Fischnaller pennella un bel pallone per Goglino che controlla e scarica per Ruocco, ma l’attaccante calcia malissimo da ottima posizione. All’82’ Fischnaller lascia il campo a Nunziatini. Non smette di piovere al Vanni Sanna, quando mancano circa cinque minuti al novantesimo, partita combattuta. Tiene duro la Torres, sospinta dal pubblico di casa, mentre si avvicina il fischio finale. Sono quattro i minuti di recupero.

Al 91’ Ruocco ha sui piedi la chance per chiudere i conti, ma la sua conclusione viene deviata e si stampa sul palo. Siamo agli sgoccioli, importante punizione conquistata dai sassaresi al limite dell’area rossoblù. Al 94’ Goglino a un passo dal 4-2, la sua conclusione viene però murata da un difensore. Con lo squillo dell’argentino termina il match.

La Torres riprende l’anno nel migliore dei modi e porta a casa un importante successo contro la Recanatese. Due volte in vantaggio i sassaresi si fanno riprendere, ma alla fine di voglia e di forza si riprendono il vantaggio grazie al gol di Idda. Per i rossoblù un’altra importante prova superata, che permette a Scotto e compagni di riprendere momentaneamente la vetta.