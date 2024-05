Oggi al via i playoff Serie C: la Torres segue con attenzione

Di: Redazione Sardegna Live

Inizia oggi il lungo percorso playoff che decreterà la quarta promossa alla Serie B 2024-25. Questa sera la prima di una serie di fasi: nove partite a gara secca, suddivise in tre gironi da sei squadre in base ai campionati disputati in regular season. Le quinte affronteranno le decime classificate, le seste giocheranno contro le none e le settime se la vedranno con le ottave.

La Torres segue da attenta spettatrice queste prime fasi. Essendo arrivata seconda nel proprio girone si è infatti guadagnata la possibilità di saltare i primi tre turni (due a gironi più il primo turno nazionale, quando inizieranno le gare andata e ritorno). I sassaresi entreranno in gioco a partire dai quarti di finale. Ancora, ovviamente, sconosciuto l'avversario dei rossoblù, che sarà una delle squadre che usciranno indenni da queste prime fasi a eliminazione diretta.

Le sfide delle squadre che hanno disputato lo stesso campionato dei sassaresi sono le seguenti: Gubbio-Rimini, Pescara-Pontedera, Juventus Next Gen-Arezzo. Le tre vincitrici passeranno al secondo turno dei gironi, dove subentreranno le quarte classificate della regular season.

Secondo i bookmakers, nonostante la grande stagione, la compagine sarda non è fra le primissime favorite. I torresini sono preceduti dalle altre due seconde classificate: in ordine Avellino (quotato 4) e Padova (4,50). Più basse anche le quotazioni di Benevento e Catania (7,50) e Vicenza (9). La Torres è data a 12, come la Carrarese.

Poco male, per la squadra di Alfonso Greco le pressioni sono meno invadenti rispetto ad altre squadre, per le quali a inizio anno sono stati fatti importanti investimenti: i rossoblù vogliono proseguire il loro lineare e convincente percorso, già fino ad oggi sensazionale, e sognano in grande un traguardo che consegnerebbe questo gruppo alla storia dello sport isolano.

